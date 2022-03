Tay Rodrigues Banco Central afirma que 13,8 milhões de contas deverão receber apenas R$ 1 de dinheiro esquecido

O Banco Central (BC) informou nesta segunda-feira (14) que das 32,4 milhões de contas de pessoas físicas com valores a receber, 13,8 milhões terão menos de R$ 1. Há, no entanto, 1.318 brasilerios que têm mais de R$ 100 mil para recuperar no sistema.

O Sistema de Valores a Receber (SVR), que permite a consulta e saque desses valores, tem decepcionado muitas pessoas que esperavam tirar a sorte grande e encontrar um bom dinheiro inesperado.

Nesta segunda etapa de consulta dos valores a receber, o grosso das 32,3 milhões de contas de 27,3 milhões de CPFs tem pouco dinheiro a receber. Na média, serão R$ 139



No levantamento do BC, 2,7 milhões de pessoas tem entre R$ 100 e R$ 1.000. Mais 6,6 milhões tem entre R$ 10 e R$ 100 e outros R$ 8,7 milhões tem entre R$ 1 e R$ 10.

Há 36 mil brasileiros que terão uma quantia mais generosa a receber, entre R$ 10 mil e R$ 100 mil, e 364,8 mil tem entre R$ 1.000 e R$ 10 mil.

Os recursos podem ter sido esquecidos em contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível; tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o Banco Central; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

O advogado carioca Welton Alcântara, de 57 anos, é um dos que não achou muito dinheiro esquecido. Ele tinha um consórcio antigo de um veículo que eu tinha feito há anos, que foi encerrado.

Neste caso, para resgatar o dinheiro, preciso entrar em contato com o consórcio, o depósito não é realizado automaticamente.

"Fiquei surpreso, pois não me lembrava. Sei que R$ 116,08 não é muita coisa, mas faz diferença, e teve gente que resgatou apenas centavos. Esse dinheiro vai ser acrescentado ao orçamento e a ideia é aproveitar o preço da carne, que está em promoção no supermercado, para encher o congelador", disse ele.

"O sistema é bem feito, fácil de usar e muito útil, principalmente para quem tinha valores maiores para receber e sequer fazia ideia", ressaltou.

O Banco Central não informou os valores máximos e mínimos que as pessoas têm direito a receber, mas há muitos casos, por exemplo, apenas R$ 0,01. Muito desistiram de sacar este dinheiro, deixando o montante para lá.

Quando começou a funcionar, em fevereiro, o número inesperado de acessos ao SVR derrubou o site do Banco Central. Depois de reestabelecido em um novo endereço, a devolução passou a ser feita de maneira escalonada. Nesta segunda-feira, o segundo lote começou a ser liberado. Brasileiros que nasceram entre 1968 e 1983 assim como empresas abertas neste período já podem resgatar os valores.