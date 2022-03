Redação 1Bilhão IPCA-15 sobe 0,95% em março

A pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (25) aponta que 97% dos brasileiros sentiram a inflação pesar no bolso. Segundo o levantamento, os preços “aumentaram muito” para 77% dos entrevistados e para 20% os preços só “aumentaram”.

Outra questão do levantamento mostra que o medo da inflação segue no radar dos consumidores. Um terço dos ouvidos (33%) acredita que os preços vão seguir subindo muito nos próximos meses e 46% acreditam que “vão aumentar”.

“Como em qualquer sociedade, o aumento da inflação se sobrepõe à queda do dólar e mesmo à redução do desemprego. E faz a opinião de que a economia vai no “rumo errado” voltar ao patamar de fevereiro, 63%, versus 27% que afirmam que ela está no “rumo certo”, segundo a análise de Antonio Lavareda, responsável pela pesquisa.

Inflação segue alta em março

Puxada pela alta nos preços dos alimentos, a prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA-15, avançou 0,95% na passagem de fevereiro para março . É a maior taxa para um mês de março desde 2015, quando chegou a 1,24%.

O resultado levou o indicador a acumular 10,79% em 12 meses. O resultado veio acima do esperado. Economistas ouvidos pela Reuters projetavam alta de 0,87% no mês e 10,69% em 12 meses.