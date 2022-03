iStock Governo lança programa de capacitação digital e quer atender 5 milhões

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (25) o lançamento do programa Caminho Digital, que visa oferecer capacitação e inserção profissional voltados para a Economia 4.0 a cerca de 5 milhões de trabalhadores.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



Entre as iniciativas, está a chamada Escola do Trabalhador 4.0, desenvolvida em parceria com a Microsoft Brasil. A Escola oferece mais de 40 cursos gratuitos, com conteúdos em diferentes níveis de conhecimento e que abordam:

Letramento Digital (conceitos iniciais, crescimento profissional e educacional);

Produtividade (habilidades básicas para explorar a produtividade pessoal e colaborativa);

Introdução à Programação (conceitos iniciais em linguagem de programação);

Profissionalizante (para jovens e adultos que desejam seguir carreira no mercado de tecnologia);

Avançados em TI (foco em conhecimentos avançados e otimização do desempenho individual).

Também oferece um Teste de Carreira, que busca auxiliar o trabalhador na escolha do curso mais adequado de acordo com suas pretensões profissionais.

Os cursos contam com monitores para auxiliar os participantes e com certificado assinado em conjunto pela Microsoft e pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Leia Também

O ministro Onyx Lorenzoni assinou um protocolo de intenções com diversas instituições públicas e privadas, que atuarão como parceiras da pasta para divulgação e mobilização de público para as ações de qualificação profissional.

O Programa também trará a integração da Escola do Trabalhador 4.0 com o Sistema Nacional de Emprego (SINE). Os trabalhadores que comparecerem aos postos de atendimento do SINE poderão efetuar a inscrição na Escola diretamente no local.

As inscrições também podem ser feitas no endereço gov.br/caminhodigital.