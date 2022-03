Pixabay Governo de SP irá devolver IPVA a proprietários de veículos roubados

O Governo de São Paulo irá devolver mais de R$ 13 milhões a motoristas que tiveram seu veículo roubado ou furtado em 2021 no estado. O reembolso é referente à restituição do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e beneficia proprietários que já haviam pago o imposto quando o crime ocorreu.

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, serão creditados valores referentes a 31,5 mil veículos, distribuídos em quatro lotes liberados nos meses de abril e maio. O primeiro lote será pago em 4 de abril para aqueles que tiveram ocorrências registradas no 1º trimestre do ano passado.

Ainda segundo a pasta, o contribuinte que tiver direito à devolução não precisa fazer nenhuma solicitação. "O reembolso é automático, já que os sistemas da Secretaria de Segurança Pública e do Detran estão integrados ao da Fazenda e Planejamento".

Os valores ficarão à disposição no Banco do Brasil durante dois anos e obedecerão ao calendário de restituição de acordo com a tabela abaixo. Após esse prazo, a restituição deverá ser solicitada na Secretaria da Fazenda e Planejamento.

O contribuinte que estiver inadimplente não poderá resgatar o valor enquanto houver pendências.

Veja o calendário

REGISTRO DA OCORRÊNCIA DATA DA LIBERAÇÃO 1º trimestre de 2021 04/04/2022 2º trimestre de 2021 18/04/2022 3º trimestre de 2021 02/05/2022 4º trimestre de 2021 16/05/2022

Como consultar os valores de restituição

Acesse a área do IPVA no Portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento ;

Selecione "Consultar restituição furto ou roubo" ou na barra à esquerda, clique no item "Serviços", e em seguida, em "Consulta de restituição de veículo furtado e roubado neste Estado";

Informe o Renavam e o número do boletim de ocorrência.

Para resgatar o dinheiro, é necessária a apresentação dos seguintes documentos:

Pessoa Física

Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);

Cédula de identidade original ou documento equivalente.

Pessoa jurídica

Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);

Cópia do Contrato Social ou da Ata da Assembleia Geral;

Cédula de identidade ou documento equivalente do signatário.

Casos especiais (além dos documentos previstos)

Representante legal - instrumento que lhe conceda poderes, que será retido e arquivado pela instituição bancária;

Escritura pública ou alvará judicial. No ato da restituição, o interessado assinará termo de quitação a ser arquivado na instituição bancária. A documentação relativa à restituição retida pela instituição deverá ser arquivada pelo prazo de cinco anos;

Em todos os casos, quando o valor não for recebido pelo proprietário do veículo, seu representante poderá fazê-lo desde que munido de procuração específica para esse fim.

Fica dispensada a apresentação de cópia do CRLV nos casos em que tenha sido furtado ou roubado juntamente com o veículo, desde que o fato conste no Boletim de Ocorrência (BO) expedido pela autoridade competente.

Restituição do IPVA



A restituição do IPVA a proprietários de veículos roubados passou a vigorar em São Paulo em 2008, conforme a Lei 13.032, aprimorada posteriormente pela Lei 13.296.

Para ter direito a ela, no entanto, os motoristas devem registrar boletim de ocorrência. No caso de recuperação do veículo, volta a ser devido o IPVA no exercício em que ela ocorrer.

