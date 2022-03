Divulgação Mágica sem limites ensina os hábitos para uma vida extraordinária

Nesta segunda-feira (21), de forma inédita, Marcos Rossi e Issao Imamura, saem dos maiores palcos do mundo para compartilhar como chegaram no topo e acessaram os maiores canais de comunicação do país, e quais os passos devem ser seguidos para conseguir o mesmo sucesso. Os dois se reúnem no evento " Mágica sem Limites: Os hábitos mágicos para uma vida extraordinária ", que visa mudar os resultados do público e ensinar a viver da melhor maneira.

O foco do evento é fazer você:

Entender quais os padrões interferem nos seus resultados e o porque faz certas coisas

Conseguir de uma maneira pró ativa, aparar essas arestas para chegar mais rápido onde precisa chegar

Aprender ferramentas que pode usar no dia a dia

Aprender a "Mágica de Pensar Grande!"

Descobrir o passo que vem logo depois da ação, a ousadia, que facilita a sua jornada

Saber como corrigir as comunicações erradas que você faz todos os dias, que te levam ao vitimismo

Aprender como ter uma mente estratégica, disruptiva, pensar o que ninguém pensa

Entender de uma vez por todas o que e como fazer com as pequenas atitudes, coisas, no dia a dia, com o que você já tem, para alcançar qualquer coisa que já sonhou na sua vida

O congresso promete ser algo jamais visto no mercado, tendo como base superação, ilusionismo, liderança e desenvolvimento humano para trazer ferramentas e caminhos de como acessar o padrão de sucesso.

Daniel Oliveira, organizador da conferência, classifica o "Mágica sem Limites" como imperdível para "empreendedores, empresários, funcionários, pai, mãe, qualquer um que esteja cansado de ficar no mesmo lugar".

Oliveira conta que a ideia surgiu de uma conversa entre ele e Marcos sobre a vontade de criar um "evento vivencial" com objetivo de "mostrar o como as pessoas podem atingir e conquistar os hábitos de uma vida extraordinária. Que gira em torno dos padrões que elas aprenderam, acreditam e repetem todos os dias."

"Deus colocou no meu coração juntar os 2, pois o caminho de 'artista' tem na veia deles e poucos do [mundo] digital hoje possuem isso", conta.

"Muita gente na pandemia, e até antes dela, vivem buscando novos resultados, comprando variações diferentes de conteúdos que as deixam no mesmo lugar através da motivação somente. Ficam no mesmo lugar pq a motivação acaba facilmente. Esse é o primeiro evento que farão juntos para mostrar um novo caminho através de 2 histórias reais."

Conheça os palestrantes

Marcos Rossi







Divulgação Marcos Rossi

Nasceu com uma síndrome rara, Síndrome de Hanhart, que impediu o desenvolvimento de seus braços e das pernas. Médicos previram uma expectativa de vida de 30 anos. Hoje, com 40 anos, Rossi mostra na prática o real significado de superação.

O que, para a maioria das pessoas, representa uma limitação, ele com muita alegria, transforma em motivação para novas conquistas.

Marcos Rossi é casado, pai de 2 filhos, formado em direito, DJ, baterista de escola de samba há mais de 20 anos, cantor, mergulhador profissional, skatista, surfista, autor/escritor do Best Seller "O que é impossível para você?", palestrante e treinador internacional, membro oficial do time do Tony Robbins.

Já passou pelos maiores canais de televisão, transmitindo sua mensagem, apresentando seu trabalho, inspirando e ativando pessoas a darem seu melhor com os recursos que tem a sua volta, começando pela gratidão de entender o real significado da vida, que ele resume em uma frase: ”A vida é feita para você, não com você!”

Como você pode ver, ele leva uma vida muito mais intensa do que grande parte das pessoas, você se inclui nessa?

"Meu objetivo para esse evento é: Mostrar que Você também pode e vai viver intensamente e irá deixar os seus medos, preocupações e supostas limitações de lado".

Issao Imamura



É considerado o maior ilusionista da história do Brasil de todos os tempos, pelo conjunto de obras inéditas realizadas em três décadas e não superadas até os dias de hoje.

No ano de 1993 realizou a primeira grande materialização ilusionista de um caminhão de 7 toneladas, batendo seu recorde. Corporações das mais valiosas marcas do mundo, segundo a pesquisa FORBES 2020, o contratam a peso de ouro. Issao marcou presença nos programas de maiores audiências da televisão brasileira.

Fez história na pandemia! Primeiro ilusionista a levar uma apresentação de ilusionismo, voltado ao desenvolvimento humano, para o Allianz Parque em plena pandemia, atingindo mais de 50 mil pessoas on-line e 500 automóveis ao vivo!

Mestre da Mentalidade Mágica, traz em sua bagagem vivências que o levaram a acessar os maiores canais de comunicação do país, e hoje ensina os princípios e valores fundamentais que você precisa para construir uma jornada de sucesso.



"Meu objetivo para esse evento é: Preparar a sua mentalidade para viver uma transformação real e atingir novos padrões em sua vida".

Serviço

Data: 21 de Março de 2022

Evento começa às 19h

Check in às 18:30h

Local: CN Alphaville, Alameda Tocantins, 420, Alphaville | Barueri | SP