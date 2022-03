Pedro Knoth Nubank confirma prêmio de R$ 450 para quem responde pesquisa sobre IRPF

O Nubank está pagando R$ 450 para usuários que responderem a uma pesquisa sobre imposto de renda e investimentos. O banco confirmou que primeiro envia um questionário, que dura cerca de 10 minutos para ser respondido, pelo e-mail pessoal de alguns clientes. Depois, a fintech elege alguns deles para participar de um estudo valendo o prêmio em dinheiro.

Dentre os pontos-chave do questionário usado pelo Nubank para traçar perfis elegíveis ao prêmio, estão idade e renda mensal. Recentemente, uma pesquisa da Mambu constatou que o roxinho é o banco mais utilizado entre jovens de 18 a 35 anos.

A empresa vem enviando e-mail e notificações sobre a pesquisa desde, pelo menos, terça-feira (8), conforme informações do portal Seu Crédito Digital . Entretanto, o Nubank não havia oficialmente confirmado o prêmio até a manhã desta segunda-feira (14).

https://twitter.com/nubank/status/1503061469658820609

Outras postagens oficiais do Nubank no Twitter dão mais pistas sobre a pesquisa com recompensa em dinheiro. Por exemplo: o questionário que dá acesso ao estudo foi enviado automaticamente pelo banco. Não adianta marcar o roxinho nas redes sociais — o time de comunicação da empresa no microblog diz que não pode fazer nada a respeito.

https://twitter.com/nubank/status/1502348959045627908

Em primeiro lugar, o Nubank envia um questionário para o e-mail do usuário, com perguntas sobre a declaração de imposto de renda: se um contador foi contratado pelo cliente para fazer o serviço, se o usuário calcula investimentos a partir da dedução do IR e se isso é determinante para suas aplicações.

A partir das respostas, o Nubank identifica o perfil da pessoa e pode convidá-la para participar a pesquisa online “de alguns dias” de duração.

Nubank não confirma objetivo de pesquisa

O Nubank não divulgou qual seria o objetivo da pesquisa e nem por que está premiando clientes em dinheiro pela participação. Mas, provavelmente, se algum novo serviço estiver por trás do estudo, seria na área de contabilidade e impostos, talvez com foco no público jovem.

Faria sentido: há pouquíssimas ferramentas tecnológicas dos grandes bancos para facilitar a vida do brasileiro que deve entregar a declaração à Receita Federal. Ainda mais para um público jovem e acostumado com as finanças na palma da mão e na tela do celular, o cálculo de imposto de renda pode parecer um processo um tanto ultrapassado.

Pelo menos, neste ano, a Receita Federal vai aceitar o pagamento de impostos via Pix, usando um QR Code contido no Darf (Documento de Arrecadação das Receitas Federais). O cidadão também poderá informar uma chave Pix a partir de CPF, e-mail, número de telefone, ou ainda aleatória, para receber a restituição do imposto de renda.

