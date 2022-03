Fernanda Capelli Veja as condições para antecipar a restituição do Imposto de Renda

Faz apenas uma semana desde o início do prazo para que os contribuintes façam a declaração de Imposto de Renda à Receita Federal e os bancos já oferecem a antecipação da restituição. Especialistas afirmam, no entanto, que é preciso ter cautela antes de optar por esse tipo de empréstimo.

"A restituição do imposto de renda é interessante porque você acaba tendo um retorno de impostos pagos a mais. E essa modalidade que as instituições financeiras oferecem, de poder antecipar e já utilizar esse recurso, no entanto, nem sempre é vantajosa, se não há uma emergência para o uso desse valor", alerta Eliana Tanabe, planejadora financeira CFP pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).

Quitar uma dívida, por exemplo, pode ser uma opção em que vale a pena antecipar a restituição. Mas ainda assim é preciso colocar na ponta do lápis os juros da dívida e aqueles cobrados pelo banco nesse tipo de empréstimo.

"Usar esse recurso para consumo, como comprar roupa ou um novo eletrodoméstico, por exemplo, não é vantajoso. Se for para quitar juros, pode valer a pena, já que o contribuinte pode sair de uma dívida cara, com altas taxas, e ter uma vantagem financeira entre os juros que iriam ser pagos e os que serão cobrados na antecipação, mas é preciso analisar com calma", explica a planejadora financeira.

Além disso, é importante se assegurar que a declaração está correta: caso caia na malha fina, o contribuinte pode acabar acumulando mais uma dívida.



"Uma vez que a pessoa tenha decidido antecipar os valores, é preciso procurar as melhores taxas, primeiro pela internet, depois presencialmente com os gerentes bancários, e entender o que é mais vantajoso. E se certificar ao máximo de que a declaração foi entregue de maneira correta. Porque se houver alguma incompatibilidade e essa pessoa cair na malha fina, ainda vai precisar arcar com a taxa de juros da antecipação", alerta Jorge Navarro, educador financeiro e franqueado da DSOP Educação Financeira.

Navarro lembra também que é importante fazer um diagnóstico do orçamento, e se possível, recomenda que parte do recurso da restituição seja guardado para uma possível emergência:

"Quando esse dinheiro entrar, é necessário tratá-lo com muita cautela, já que o momento da economia é muito delicado. O ideal é que uma parte desse dinheiro seja usado para criar alguma reserva."

Confira abaixo as regras e condições:



Itaú Unibanco



Cidadãos podem contratar até o dia 31 de outubro de 2022.

Público: Exclusivo para clientes, mesmo sem limite pré-aprovado, que optarem por receber a restituição do IR no Itaú.

Pagamento: parcela única na data de recebimento da restituição ou no vencimento do contrato (21/12/2022), o que acontecer antes.

Valores de contratação: mínimo de R$200, máximo varia de R$ 5 mil a R$ 10 mil, dependendo do segmento do cliente.

Taxas: a partir de 2% ao mês (varia de acordo com o segmento e relacionamento do cliente com o banco)

Caixa Econômica Federal

A operação poderá ser contratada até 30 de setembro.

Público: Pessoa física que enviar a declaração do ano vigente à Receita Federal e indicar a Caixa para receber a restituição do imposto.

Valores de contratação: limite de crédito disponibilizado é de até 75% do valor da restituição previsto na declaração do IRPF e as condições podem variar conforme avaliação de crédito.

Taxas: a partir de 1,78% a.m.

Banco do Brasil



Público: para possibilitar a contratação da antecipação, além de ter limite de crédito vigente, o cliente precisa ter indicado a conta do Banco para crédito da restituição.

Pagamento: feito em parcela única, com liquidação em conta corrente na data do crédito da restituição ou no vencimento do contrato previsto para janeiro de 2023, o que ocorrer primeiro.

Taxas: a partir de 1,99% ao mês.

Bradesco

O Bradesco oferecerá a linha para antecipação de IR em breve, mas as condições ainda não foram definidas.

Santander