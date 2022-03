Reprodução: ACidade ON 50% de desconto em curso preparatório

Dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, data em que diversos setores promovem descontos exclusivos para os clientes. No segmento de educação, a Kroton, vertical B2C da Cogna Educação, vai oferecer desconto de 15% na mensalidade dos seus mais de 250 cursos de graduação da edtech Ampli, além de ofertas de até 50% nos planos do Stoodi, edtech de cursinho 100% digital preparatório para o Enem e vestibular. Essa é a oportunidade para quem busca se profissionalizar com uma formação superior ou se preparar para prestar vestibular ainda neste ano.

Descontos em mais de 250 cursos de graduação EAD

Durante a semana de 14 a 20 de março, a Ampli, edtech da Kroton, vai oferecer até 15% de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação. O valor promocional é válido até o fim do curso. Além disso, o aluno pode ingressar no curso a sua escolha toda a segunda-feira e não há taxa de matrícula: o estudante sai ganhando primeiro mês de aula. Ou seja, além de ganhar o desconto, o aluno pode começar o curso de graduação o mais rápido possível, quando desejar.

Para quem busca uma experiência acadêmica 100% digital, a Ampli oferece mais de 250 cursos de graduação, ligados às profissões do futuro. Semanalmente novas turmas são formadas e o aplicativo da edtech permite estudar pelo celular, consumindo o mínimo de dados, oferecendo mais flexibilidade para estudar quando, como e onde quiser. Os interessados devem acessar o site e usar o cupom de desconto: AMPLI15C.

50% de desconto em curso preparatório

A edtech Stoodi, cursinho digital preparatório para o (ENEM) e pré-vestibular da Kroton, oferece descontos de até 50% nos planos de estudos a partir do dia 14 até 30 de março. Para o StoodiMed -- cursinho focado no vestibular de medicina -- os descontos chegam a 38%. Todos os detalhes estão no site.