Márcio Melo/Agência O Globo Wilson Lima confirma que Bolsonaro se comprometeu em excluir Zona Franca do decreto

O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou nesta quarta-feira (9) que o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a assinar um novo decreto retirando os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus da redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Lima se reuniu com o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto. A decisão do governo federal de reduzir em 25% a alíquota do IPI preocupou o governo do Amazonas em razão do impacto que poderia causar na região, com a fuga de indústrias e desemprego.

Segundo o governador, entretanto, o governo se comprometeu a alterar o decreto para fazer uma exceção aos produtos da Zona Franca.



"Tivemos a garantia de que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que tem já seu PPB (Processo Produtivo Básico), não sofrerão essa redução do IPI, o que garante que as empresas que estão instaladas no polo industrial de Manaus tenham competitividade, garantindo que elas permaneçam lá e também os empregos que serão gerados no estado do Amazonas", disse Lima.

Segundo o governador, a expectativa é de que o decreto seja alterado ainda neste mês em um evento que contará com a presença do presidente Bolsonaro em Manaus.



"O decreto vai ser republicado com essa alteração, os técnicos já estão trabalhando nisso, os técnicos da Secretaria de Fazenda e do Ministério para que ainda esse mês o decreto seja publicado. A gente fez um convite ao presidente Bolsonaro e ele já se comprometeu a fazer essa assinatura desse decreto lá em Manaus", disse Lima.