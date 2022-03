Marcello Casal Jr/Agência Brasil Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, é acusado de usar banco para promoção política

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) emitiu um comunicado em que acusa o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, de usar o banco como promoção política para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo a Fenae, o governo montou um evento no Palácio do Planalto para promover a contratação de Pessoas com Deficiência (PCDs) aprovadas em concurso da estatal, sendo que a medida só foi possível após determinação judicial.

Durante a entrega de crachás, realizado em fevereiro, Pedro Guimarães chegou a dizer que estavam fazendo "o maior chamamento de PCDs da história do Brasil, da América do Sul, da América Latina, do Hemisfério Sul e que eu saiba do mundo". Guimarães, no entanto, teria omitido que a contratação se deve a cumprimento de decisão judicial.

Segundo a Fenae, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região determinou, em abril de 2019, a contratação imediata de PCDs aprovados no concurso de 2014 da Caixa. O TRT entendeu que a estatal deveria cumprir uma lei que exige a destinação de 5% das vagas para pessoas com deficiência em empresas com mais de mil empregados.

"Esses discursos de Pedro Guimarães não são novidades. Desde quando o banco se viu obrigado pela Justiça a contratar PCDs do concurso de 2014, Guimarães usa a decisão judicial para se promover e promover esse governo. O fato é que as contratações aconteceram só depois de muita mobilização da Fenae e de outras entidades representativas dos trabalhadores da Caixa", afirma o presidente da Fenae, Sergio Takemoto.

Takemoto ainda ressalta preocupação quanto a reiteradas demonstrações de uso político da Caixa Econômica Federal.

"É lamentável constatar o uso eleitoreiro do banco, que é do país e está a serviço dos brasileiros", acrescenta o presidente da Fenae.

A reportagem procurou a Caixa Econômica Federal para responder às denúncias da Fenae e dar mais detalhes sobre a contratação de PCD’s. Até o momento, a empresa não retornou o contato.

Déficit de bancários na Caixa



Um estudo feito pela federação mostra que a Caixa Econômica Federal apresenta déficit de 17 mil bancários e seria necessário novos concursos para suprir as demandas. Em fevereiro, a Fenae protocolou um recurso para obrigar a contratação de outros aprovados no concurso público feito pela estatal em 2014. O processo segue em andamento no Tribunal Superior do Trabalho.