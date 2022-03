Antônio Augusto/Câmara dos Deputados Sob protestos de parlamentares de oposição, Câmara aprova mudança do ICMS de combustíveis

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (11) o projeto de lei que altera a tributação do ICMS dos estados. O texto foi aprovado pelo Senado a tarde e segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A proposta prevê uma alíquota fixa de ICMS a ser praticada por estados. A medida visa reduzir os preços dos combustíveis nas bombas em meio à pressão em cima do preço do barril de petróleo no mercado internacional provocado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Durante a semana, o barril Brend atingiu US$ 130.

Nesta quinta, a Petrobras anunciou mais um reajuste no preço dos combustíveis. A gasolina será reajustada em 18%, enquanto o diesel terá seu valor ajustado em 24%.

A alíquota será definida em acordo com os estados, sendo que o imposto não poderá ser reajustado em 12 meses. Após esse prazo, o índice poderá ser alterado a cada seis meses. Para reduções, no entanto, há liberação para ser feita a qualquer momento.

O projeto não obriga os estados a seguirem a monofasia, mas determina uma fixação de alíquota pelos próximos 12 meses no diesel. O índice não poderá ultrapassar a média praticada nos últimos dois anos.

Governadores se pronunciaram contra a proposta, pois acreditam que haverá forte queda na arrecadação. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda (Comsefaz) ainda estuda a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a proposta aprovada pelo Congresso.

A aprovação do texto é vista como vitória de Bolsonaro, que culpa o imposto pelo aumento no preço dos combustíveis. Estados rebateram congelando o ICMS, mas os reajustes nas bombas continuaram frequentes.