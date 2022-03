shutterstock Ligações de telemarketing precisam começar com 0303

A partir desta quinta-feira (10), as chamadas de telemarketing realizadas de números celulares precisam começar com os dígitos 0303. Isso porque parra a valer amanhã a norma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que obriga a identificação das chamadas. Para ligações feitas de telefones fixos, a medida vai valer a partir de junho.

Telemarketing ativo, alvo da operação, é a prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas, previamente gravadas ou não.

A Anatel deu 90 dias para as empresas se adequarem à nova regra.

O código 0303 será de uso exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo e as redes de telecomunicações deverão permitir a identificação clara, no visor do aparelho do usuário, desse número.

Além disso, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor.