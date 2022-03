pixbay Nascidos até 1968 podem agendar saque no site dos valores a receber

A partir desta segunda (7) até sexta-feira (11), as pessoas nascidas até 1968 ou empresas abertas antes desse ano poderão solicitar o saque do dinheiro "esquecido" em bancos, conforme calendário do Banco Central no Sistema Valores e Receber (SVR). O procedimento deve ser feito no site, criado pelo BC, para consulta e agendamento da retirada do saldo.

Quem perder o prazo ou o horário poderá fazer repescagem no sábado (12), das 4h às 24h. O usuário que perder a repescagem só poderá retornar a partir de 28 de março. Na próxima semana, o calendário seguirá para nascidos entre 1968 e 1983, que deverão solicitar do dia 14 a 18, com repescagem no dia 19. Já quem nasceu após 1983 fará o pedido do saldo entre 21 e 25, com o dia 26 para quem esqueceu de efetuar durante a semana.

O processo para consulta foi aberto no dia 14 de fevereiro após uma série de falhas pelo excesso de acessos na consulta do SRV em janeiro. O sistema permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro "esquecido" a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro.



Após o pedido de saque, o banco terá até 12 dias úteis para fazer a transferência. A expectativa é que pagamentos realizados por meio de Pix ocorram mais rápido.

Para agendar o saque, as pessoas precisarão de um login Gov.br nível prata ou ouro para acessar o sistema. Caso ainda não tenham login Gov.br, é necessário realizar um cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).

Segundo o balanço mais recente do BC, cerca de 114 milhões de pessoas e 2,7 milhões de empresas acessaram o sistema de consultas criado para o resgate do dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que têm recursos a receber.

Veja como solicitar:

1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período previamente informados. Se você ainda não souber sua data e período, verifique no mesmo site quando vai está disponível.

2 – Faça login com sua conta gov.br. Se ele ainda não possuir conta nesse nível, deve fazer logo seu cadastro ou aumentar o nível (se sua conta for bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O cidadão não deve deixar esse movimento para o dia do resgate.

3 – Ler e aceitar o Termo de Responsabilidade;

4 – Consultar: a) o valor a receber; b) a instituição que deve devolver o valor; c) a origem (tipo) do valor a receber; e d) informações adicionais, quando for o caso.

5 – Clicar na opção que o sistema indicar:

- Solicitar por aqui: significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais; Em seguida, guarde o número de protocolo, se precisar entrar em contato com a instituição.

- Solicitar via instituição: significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso, entre em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor. Vale lembrar que, na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela.

Importante: na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve clicar no nome da instituição para consultar os canais de atendimento.