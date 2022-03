Luciano Rocha Bolsa recua e dólar opera em alta na manhã desta sexta-feira

O dólar opera com alta enquanto a Bolsa cai no início desta sexta-feira (4), refletindo um ambiente de maior aversão ao risco no exterior após um bombardeio russo atingir a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



Os mercados globais apresentavam baixas, enquanto o petróleo seguia sua trajetória de valorização após o bombardeio.

O conflito no Leste Europeu segue no foco dos investidores, mas, hoje, divide a atenção com a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2021 e de novos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Por volta de 10h40, a moeda americana tinha alta de 0,84%, negociada a R$ 5,0680. No mesmo horário, o Ibovespa cedia 0,33%, aos 114.779 pontos.

"A escala da guerra na Ucrânia, que ontem à noite chegou até a contar com um incêndio na maior usina nuclear da Europa após um bombardeamento russo na cidade de Zaporizhzhia, voltou a elevar a aversão ao risco e busca por proteção entre investidores. Os principais índices acionários recuam ao redor do mundo, acompanhados de um dólar mais forte e o fechamento dos juros nas economias desenvolvidas", destacaram analistas da Guide Investimentos, em relatório.

PIB cresce 4,6% em 2021



A economia brasileira registrou um avanço de 4,6% em 2021 e superou as perdas da pandemia, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os números vieram praticamente em linha com o esperado.

O resultado, impulsionado pelo setor de serviços e pela indústria, representa uma melhora da atividade econômica brasileira, que recuou 3,9% em 2020, quando amargou a pior recessão em 30 anos.

No quarto trimestre, a economia avançou 0,5%, após dois trimestres seguidos de queda. Assim, o país saiu da recessão técnica.

Leia Também

Emprego nos EUA



Nos EUA, o destaque vai para a divulgação do relatório sobre empregos, o chamado "payroll". Segundo os números divulgados pelo Departamento do Trabalho, o país criou 678 mil vagas de emprego não agrícola em fevereiro.

A taxa de desemprego caiu para 3,8%.

O documento é importante, pois ajuda os agentes de mercado a calibrar suas estimativas sobre os próximos passos do Federal Reserve, banco central americano, em relação ao processo de alta nos juros.

Nessa semana, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que era a favor de uma elevação de 0,25% nas taxas na reunião deste mês, o que tranquilizou os investidores, que temiam a adoção de medidas mais agressivas após a guerra.

Ações

Entre as ações, as ordinárias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) cediam 0,46% e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto), 0,58%.

As ordinárias da Vale (VALE3) caíam 0,40% e as da Siderúrgica Nacional (CSNA3), 0,25%.

As preferenciais da Usiminas (USIM5) cediam 0,88%.

No setor financeiro, as preferenciais do Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) tinham quedas de 0,76% e 0,93%, respectivamente.