Alexandre Cassiano / Agência O Globo Carnaval foi positivo para setor de bares e restaurantes, diz Abrasel

O resultado dos quatro dias de folia foi comemorado pelos empresários de bares e restaurantes em quase todo o país, confirmando previsão feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Mesmo com o cancelamento dos eventos de rua, estabelecimentos de cidades do Nordeste e da capital fluminense registraram faturamento de 20 a 40% maior na comparação com 2021. No Rio de Janeiro, o faturamento no carnaval foi 10% melhor se comparado ao ano de 2020.

Para o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, os locais mais sofisticados, sejam destinos ou estabelecimentos, tiveram demanda acima do normal. "A turma de alta renda, que geralmente viaja para o exterior nessa data, ficou no Brasil e elevou muito o consumo", explica. No norte do país, em cidades como Belém (PA) e Macapá (AP), o movimento no carnaval foi alto, e bares, restaurantes e pousadas ficaram cheios durante todos os dias de folia.

Ainda segundo Solmucci, cidades do interior, como Tiradentes, em Minas Gerais, também atraíram o público de alta renda, situação que ajudou a alavancar ainda mais o faturamento do setor. São Paulo e Distrito Federal, porém, relataram um carnaval abaixo do esperado e ficaram no 'zero a zero'.