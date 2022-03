foto: EPA China não deve aderir a sanções à Rússia, diz órgão regulador bancário

Apesar da pressão do Ocidente, a China não deve aderir às sanções contra a Rússia, após o ataque à Ucrânia, afirmou o presidente da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, Guo Shuqing, nesta quarta-feira (2). O país asiático continua se recusando a reconhecer a invasão russa e tem feito duras críticas às sanções europeias nos últimos dias.

"No que diz respeito às sanções financeiras, nós não as aprovamos, especialmente as sanções lançadas unilateralmente, porque elas não funcionam bem e não têm fundamento legal", disse Guo Shuqing em entrevista coletiva.

"Não participaremos de tais sanções. Continuaremos a manter as trocas econômicas e comerciais normais com as partes relevantes".

A China é o maior parceiro comercial da Ucrânia. Enquanto isso, o país asiático também tem se aproximado cada vez mais da Rússia nos últimos anos. No ano passado, o comércio entre os dois países saltou 35,9%, com um faturamento recorde de US$ 146,9 bilhões.

No início de fevereiro, autoridades chinesas e russas firmaram um acordo de "parceria ilimitada". Em declaração conjunta, em referência ao Ocidente, acusam "certos Estados e certas alianças e coalizões políticas e militares" de se comportarem com uma "ideologia da Guerra Fria" e tentarem impor "seus próprios padrões democráticos" a outros países.