Reprodução Kristalina Georgieva

As sanções financeiras internacionais aplicadas contra a Rússia vão ampliar os impactos econômicos da guerra na Ucrânia, afirmou nesta sextra-feira (25) Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo ela, as sanções aumentarão os preços de grãos e energia, pressionando a inflação. As informações são da Reuters.



Georgieva acrescentou que a incerteza nos mercados financeiros causada pela invasão russa à Ucrânia pode causar "saídas de capital de mercados emergentes, quando precisamos exatamente do oposto: mais financiamento entrando lá".

Na quinta-feira (24), tanto o Banco Mundial quanto o FMI sinalizaram que estão preparados para auxiliar a Ucrânia, acrescentando que o ataque da Rússia causará repercussões na recuperação econômica global. Georgieva havia dito que está "profundamente preocupada" com as consequências da guerra.

De acordo com a France Presse, Georgieva ainda disse que, além da Ucrânia, o FMI também está pronto para ajudar outros países afetados pelo conflito, caso isso seja necessário.