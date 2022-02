Felipe Moreno Nubank

Depois de ter estreado na Bolsa de Nova, em dezembro passado, como o banco mais valioso da América Latina, o Nubank registrou o primeiro lucro anual de sua história. O lucro líquido ajustado foi de US$ 6,6 milhões (R$ 33,13 milhões) no ano passado, segundo números divulgado pela fintech. Em 2020, o banco havia registrado um prejuízo líquido ajustado de US$ 26,8 milhões

No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido ajustado chegou a US$ 3,2 milhões, uma queda de 79,75% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As ações do banco recuaram 10,6% durante o pregão, a US$ 8,80, mas sobem 5,9% no after market, chegando a US$ 9,32.



O lucro líquido ajustado exclui as despesas que o banco teve para abertura de capital e os gastos com o programa NuSócios, em que a empresa distribuiu a seus clientes os chamados Brazilian Depositary Receipts (BDRs, recibos de ações) gratuitos, um para cada usuário. Se essas despesas forem consideradas, os números do banco ficam negativos. Sem os ajustes, o banco teve prejuízo de US$ 165,3 milhões em 2021.

"Mantendo nossa orientação de longo prazo, de colocar os clientes em primeiro lugar, estamos acelerando os esforço para desenvolver ainda mais o robusto ecossistema do nu, aprimorar nossa plataforma digital e acelerar a expansão em nossos novos mercados de forma a melhorar o acesso financeiro para muitas outras pessoas", declarou o presidente do banco David Vélez em comunicado divulgado após os resultados.

Segundo o banco, foram acrescentados 5,8 milhões de clientes à base, atingindo um total de 53,9 milhões considerando Brasil, México e Colômbia, países onde o banco atua. No Brasil, o Nubank atingiu o total de 52,4 milhões de clientes, crescimento de 57,8% frente ao quarto trimestre de 2020.



A receita por cliente aumentou de US$ 3,3 no quarto trimestre de 2020 para US$ 5,6 no mesmo período de 2021. O total de clientes ativos no final do ano era de 41,1 milhões, informou o banco.

A receita atingiu US$ 635,9 milhões no quarto trimestre, crescimento de 224,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, a receita total chegou a US$ 1,7 bilhão.



A carteira de crédito fechou 2021 em US$ 2 bilhões, crescimento de 343,5%.