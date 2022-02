Reprodução Sindipetro Caxias José Arnaldo de Amorim, trabalhador morto em refinaria da Petrobras

Manifestantes convocados pelo Sindipetro Caxias (Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias) fecharam a BR-040 em protesto pela morte de José Arnaldo de Amorim, que ocorreu neste sábado (19) na Reduc (Refinaria Duque de Caxias). Ele era caldeireiro e empregado da C3 Engenharia.

A rodovia foi interditada por volta das 8h da manhã na altura do km 113, informa a Polícia Rodoviária Federal. A manifestação contou com cerca de 60 pessoas, como mostra o vídeo no final da matéria.

No momento do acidente estava confinado e, de acordo com a Petrobras, morreu durante "atividade de manutenção no interior de um equipamento" da Reduc.

"O colaborador recebeu atendimento médico imediatamente no local e foi levado para atendimento externo, mas, infelizmente, não resistiu", disse a petroleira em nota à imprensa.

"A companhia acompanhará o caso junto à empresa contratada e formou uma comissão para investigação que permita esclarecer as circunstâncias da ocorrência. As autoridades competentes foram comunicadas", acrescentou.

BR-040: dois sentidos da rodovia em Duque de Caxias, nas imediações da Reduc, estão bloqueadas por manifestantes. Há grande retenção no local. #Estradas #BandNewsFM



📷 Filipe Macon/BandNews FM/BTN pic.twitter.com/7xWbqdC0Ap — BandNews FM Rio - 90.3 (@bandnewsfmrio) February 21, 2022