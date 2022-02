Reprodução/Facebook Bolsonaro, Tarcísio e Guedes

O assessor especial do Ministério da Economia, Jorge Lima, decidiu deixar o governo e comunicou o ministro Paulo Guedes neste fim de semana. Segundo a coluna do Lauro Jardim, do GLOBO, o destino de Lima será ajudar na campanha do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que deve disputar o governo de São Paulo.

Antes do atual cargo, ele ocupava o posto de secretário da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. É conhecido por ter bom trâmite com o setor privado.

Formado em Engenharia Mecânica pela PUC de Minas Gerais, já foi CEO de empresas como a Brasil Foods (BRF) e da JSL Logística

Nos últimos tempos liderava o escritório do Ministério da Economia na capital paulista.

No LinkedIn de Lima ainda consta "Assessor Especial do Ministério da Economia", já que sua exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.