Luciano Rocha Pix

O Procon Carioca notificou o banco Santander na última sexta-feira, 11, a prestar esclarecimentos sobre falhas no serviço Pix. A instituição financeira terá que apresentar informações sobre o problema no prazo de 20 dias, na sede do instituto. A instabilidade foi relatada por clientes no Twitter, e o banco usou sua conta oficial na rede social (@santader_br) para dar respostas, explicando que foi verificada a intermitência para Pix nos canais digitais, e a situação já estaria sendo corrigida.

Considerando a essencialidade do serviço de compensação bancária, o Procon Carioca fez questionamentos importantes ao banco, como explica o diretor executivo, Igor Costa: "Dentre os esclarecimentos, a notificação questiona o que causou a interrupção no serviço, por quanto tempo durou, como e quando foi informada aos consumidores a ocorrência, quantos clientes foram afetados e quais medidas foram ou serão adotadas com quem ficou impossibilitado de fazer transações e consequentemente perderam prazos de pagamentos de suas obrigações".

Em nota, o banco informou que "trabalha continuamente na melhoria das suas operações, ofertas e atendimento. Com a crescente demanda por serviços bancários nos últimos anos, a instituição reconhece a importância de ouvir o cliente e entender suas necessidades, aperfeiçoando, com isso, os serviços prestados".