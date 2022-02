Felipe Moreno "Vão errar de novo", diz Guedes sobre previsão do mercado para 2022

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar nesta quinta-feira (10) que o mercado financeiro errou nas projeções do PIB (Produto Interno Bruto) no passado e que vai errar de novo neste ano. Em evento do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), Guedes disse que o país tem hoje R$ 828 bilhões em investimentos e que deverá atrair mais R$ 300 bilhões ainda neste governo.

"Nós já temos, com o auxílio emergencial, uma força de consumo de massa entrando na economia por um lado, e por outro lado, temos R$ 828 bilhões já contratados de investimento. Antes do governo acabar teremos mais R$ 300 bilhões. Em todos os setores: 5G, telecomunicações, gás natural, petróleo, saneamento, cabotagem. O Brasil vai crescer, eles vão errar de novo", alegou ele.

Especialistas do mercado financeiro preveem que o PIB vai crescer apenas 0,3% em 2022. A estimativa foi reduzida nas últimas semanas, devido às altas dos juros e da inflação.

O erro a que se referia Guedes aconteceu em 2020, quando o PIB caiu 4,1%, ante os 9,1% projetados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). A retração, causada pelos impactos econômicos da pandemia de Covid-19, foi atenuada pelo pagamento do auxílio emergencial.

Nesta sexta (11), o Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), prévia do PIB, de 2021. Os números apontam que o Brasil cresceu 4,5% no ano passado. O resultado oficial só será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 4 de março.