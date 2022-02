shutterstock Carteira de trabalho

Com o início de um novo ano, a contratação de novos colaboradores está aquecida. Esse é um movimento tanto do mercado, que busca pessoas para performar bem em 2022, e também de empresas em crescimento que estão em busca de pessoas qualificadas para completar o time e expandir ainda mais as operações.

Trata-se de um período que apresenta ótimas oportunidades para quem quer retornar ou ingressar no mercado de trabalho. Confira a lista de empresas com vagas disponíveis:

Nagro

A Nagro é uma agfintech voltada para o setor do agronegócio. Por meio da tecnologia, oferece soluções de crédito para o produtor rural e ferramentas de análise de risco de crédito para toda a cadeia. A agfintech está com cinco vagas abertas, com destaque para a oportunidade no time de tecnologia com posição para a realização do trabalho de Desenvolvedor(a) Flutter. Além disso, está com oportunidades para Analista Financeiro Júnior, Designer de Produto, Product Manager e Designer de Produtos Digitais Pleno (UI Designer). Todas as vagas são para Uberlândia (MG), em um ambiente de trabalho informal e focado em resultados. Os interessados podem se candidatar para as vagas e ter acesso aos detalhes de cada posição no link .

Gama Academy

A Gama Academy, escola que forma profissionais para o mercado digital, está com vagas abertas para professores de Programação (Fullstack, Front End ou Back End) e de UX/UI Design. O contrato é CLT e 100% remoto. Há também oportunidades para Analista de Branding Sênior, Desenvolvedor(a) Fullstack, Analista de Customer Experience Jr, UX Research Sênior, Visual Designer Pleno, Analista de Employee Experience Júnior, Design Systems & Ops e Web Designer Pleno. Interessados devem cadastrar seus currículos pelo site https://99jobs.com/gama- academy/jobs .

Meu Financiamento Solar

O Meu Financiamento Solar, fintech de crédito para energia solar fotovoltaica, está com 90 vagas abertas para a sua sede na cidade de São Paulo e o objetivo é que metade delas sejam preenchidas ainda no primeiro semestre. Os novos colaboradores irão trabalhar nas mais diversas frentes da empresa em vagas de analista de financiamento, líder de vendas, business partner, coordenador comercial e especialista em treinamento e desenvolvimento. As vagas são para trabalho presencial, podendo, em alguns casos, ser em formato híbrido. Os interessados podem se inscrever neste link .

AutoForce

A AutoForce, martech que desenvolve tecnologias e soluções de marketing digital para o segmento automotivo que está entre as empresas destaques com o selo Great Place To Work (GPTW), está com 14 oportunidades de vagas abertas para 11 cargos diferentes em Desenvolvimento de Produto: Desenvolvedor Full-stack Ruby on Rails, Pessoa Analista de Testes Júnior - QA, Pessoa Analista de Testes Pleno - QA, Pessoa Desenvolvedora Back-end, Pessoa Desenvolvedora Full-stack Ruby on Rails, Pessoa Product Manager, Pessoa Suporte Front-end - Marketing: Pessoa Analista de Conteúdo, Pessoa Partner Manager, Social Media (estágio) - Sucesso do Cliente: Pessoa Implementation Success Pleno. As oportunidades são para cargos remotos e para se candidatar, basta acessar o link: vagas.autoforce.com

GetNinjas

O GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços do Brasil, está com mais de 20 vagas abertas. Com a listagem na B3 no início deste ano, o GetNinjas vem focando na contratação de profissionais, principalmente para reforçar a área de tecnologia. As oportunidades são para os cargos: Account Executive, Agile Master, Analista de Segurança da Informação, Arquiteto de Sistemas, Business Owner, Inclusão de Pessoas +50, Inclusão de Pessoas LGBTQI+, Inclusão de Pessoas Pretas, Inclusão de Pessoas com Deficiência, Jovem Aprendiz, Analista de Dados, Cientista de Dados Pleno, Coordenador de Data Analytics, Desenvolvedor Back-End (Ruby), Desenvolvedor Front-End, Desenvolvedor IOS, Desenvolvedor Python, Desenvolvedor de Software Lead > Back-End, Desenvolvedor de DevOps, Estagiário de Marketing e Performance, Product Manager, User Research e User Research Lead. Para se candidatar, acesse o link: https://getninjas.breezy.hr/



UNIKE Technologies

A UNIKE Technologies, primeira FricTech do mundo e que utiliza tecnologias como inteligência artificial, visão computacional, autenticação/identificação através de biometrias para melhorar a experiência das pessoas em suas diversas jornadas do dia a dia, está com 30 vagas abertas para moradores de São Paulo atuarem em modelo híbrido e remoto. Os cargos disponíveis são para Analista de operações gerente de operação, Customer success, Data Science, Desenvolvedor full stack, Infra, Q&A, Product owner, Segurança de dados, Analista de suporte, Tech Lead, Tech Recruiter, BI e Product manager. Os interessados devem enviar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected]

BusUp

A BusUp empresa fornecedora de serviços de mobilidade, está com vagas em aberto, sendo para área de Design (estágio). Podem se candidatar profissionais das áreas de comunicação, publicidade e propaganda e designer -, os interessados podem acessar mais informações no Linkedin da BusUp ou enviar o currículo diretamente para o e-mail [email protected] O local de trabalho é em São Paulo, na localidade de Alphaville.

Factorial

Focada em expandir globalmente - chegando à marca de 150 colaboradores até o final deste ano -, a Factorial, plataforma tecnológica que ajuda as empresas a automatizar e centralizar os processos do RH, está com oportunidades de emprego abertas para gerente de contas júnior, gerente de RH e administrativo, representante de desenvolvimento de vendas, executivo de vendas, e para estágio em pesquisa de mercado e vendas. Para se inscrever, basta acessar: factorial.teamtailor .