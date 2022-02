Divulgação Carrefour faz mutirão para contratar refugiados na próxima terça (15)

O Grupo Carrefour Brasil realiza, no dia 15 de fevereiro, o Dia D de contratação de refugiados em todas as unidades do país. Desde o começo dos mutirões, em 2018, pelo menos 250 pessoas em situação de refúgio passaram a integrar o quadro da empresa, sendo 150 apenas em 2021.

As contratação são feitas em parceria com organizações do terceiro setor que auxiliam refugiados no Brasil, como o Instituto Adus. As vagas são para todas as unidades do Carrefour no país, com cargas horárias distintas compatíveis com a oportunidade. Entre as vagas disponíveis, estão recepcionista de caixa, repositores, agente de fiscalização, auxiliar de perecívies, açougueiro, padeiro e peixeiro.

A empresa ainda vai oferecer uma série de benefícios aos contratados, como convênio médico, odontológico e de farmática e 5% de desconto nas compras realizadas com o Cartão Carrefour nas unidades da rede.

Todas as etapas do processo seletivo serão online, exceto a entrevista com o gestor, realizada presencialmente em uma visita à unidade em que irá trabalhar. As inscrições podem ser feitas pela aba "Carreiras", no site da supermercadista.