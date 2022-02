Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro, em evento no Rio de Janeiro

Pesquisa Quaest/Genial divulgada na manhã desta quarta-feira (9) mostra que oito em cada dez brasileiros estão insatisfeitos com a maneira com que o presidente Jair Bolsonaro lida com a inflação.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, subiu 0,54% em janeiro, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este foi o maior resultado para o mês de janeiro desde 2016 (1,27%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 10,38%, acima dos 10,06% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Em 2021, a inflação oficial foi de 10,06%, sendo a maior alta desde 2015.

Outro ponto desaprovado pela maioria da população (63%) é o desemprego. Em sequência vem a forma como o presidente lida com a criminalidade, 61%, e no combate à corrupção, 62%.