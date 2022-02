Fernanda Capelli Cartões do C6 Bank

O C6 Bank está com 500 vagas de emprego abertas para todas as áreas e níveis de experiência, com destaque para o setor de Tecnologia e a possibilidade de trabalho remoto. Há oportunidades para desenvolvedoras, cientistas de dados, analista de qualidade de software, service desk e analista de risco.

Ainda podem se candidatar os interessados em assessoria de investimentos, veículos, crédito, PJ e operações. A nova leva de vagas é consequência das metas de expansão do banco, que contratou 1.500 pessoas em 2021, ano em que foi reconhecida como uma das startups em que os brasileiros mais desejam trabalhar.

Para este ano, esperam ultrapassar a marca de 14 milhões de clientes, o que por sua vez demanda mais mão-de-obra.

Os interessados podem se cadastrar no site C6bank.gupy.io/. Não há exigência de proficiência em Inglês. Os aprovados terão benefícios como assistências médica e odontológica, Gympass, consultas gratuitas com psicólogos e programa de participação nos lucros.