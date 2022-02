Reprodução SEINESP realiza congresso de LGPD, Segurança Digital e Empregabilidade

O Sindicato de Empresas de Internet de São Paulo ( SEINESP ) realiza neste sábado (12) o Congresso SEINESP - LGPD, Segurança Digital e Empregabilidade, onde serão mapeadas tendências e orientações aos empresários e gestores de Empresas e Startups, dos setores de Internet e de Tecnologia, Informação e Comunicação.

O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Astronauta Marcos Pontes, é o principal convidado do evento, e vai lançar o programa "Startups com foco em Segurança Cibernética".



Entre os palestrantes do evento estão o Dr. Bruno Baltazar, advogado especializado na Lei Geral de Proteção de Dados e a advogada Karina Kufa, ambos da Kufa Advocacia, além do Dr. Renato Custodio, especializado em relações trabalhistas, do escritório Custodio e Bissetti Advogados.

O congresso acontece no dia 12 de fevereiro de 2022, com início às 08h30 da manhã e previsão de término às 12h30 na Rua Angatuba, 703 em São Paulo, SP. Você pode obter seu ingresso gratuito clicando neste link .

