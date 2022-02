Martha Imenes INSS

Em 2022, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) realizará os pagamentos do 13º salário para aposentados e pensionistas em 2022 em duas parcelas e seguindo dois calendários separadamente: um para quem recebe 1 salário mínimo e outro para quem recebe acima do piso nacional.

Em 2020 e 2021 o pagamento foi antecipado em razão da pandemia, o que fez com que alguns segurados ficassem confusos quanto ao calendário de 2022.

Para este ano, o Decreto 10.410 publicado em 30 de junho de 2020 estabeleceu as seguintes datas para os depósitos:

Primeira parcela, paga junto à folha de pagamentos do mês de agosto;

Segunda parcela, paga junto à folha de pagamentos do mês de novembro.

Recebem o dinheiro:



aposentados;

pensionistas;

beneficiários do auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão;

Somente beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) não têm direito ao 13º.

Veja o calendário:

Para quem recebe até 1 salário mínimo

Benefício final // 1ª parcela // 2ª parcela



1-25 de agosto-24 de novembro

2-26 de agosto-25 de novembro

3-29 de agosto-28 de novembro

4-30 de agosto-29 de novembro

5-31 de agosto-30 de novembro

6-01 de setembro-01 de dezembro

7-02 de setembro-02 de dezembro

8-05 de setembro-05 de dezembro

9-06 de setembro-06 de dezembro

0-08 de setembro-07 de dezembro

Para quem recebe mais de 1 salário mínimo

Benefício final // 1ª parcela // 2ª parcela



1 e 6-01 de setembro-01 de dezembro

2 e 7-02 de setembro-02 de dezembro

3 e 8-05 de setembro-05 de dezembro

4 e 9-06 de setembro-06 de dezembro

5 e 0-08 de setembro-07 de dezembro

