O que falta?

O projeto de 14º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e agora está na CCJ da Casa (Comissão de Constituição e Justiça). Se aprovado precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado até ir à sanção presidencial.