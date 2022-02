Sophia Bernardes Jeff Bezos

Fundador da Amazon e dono da terceira maior fortuna do mundo, o bilionário Jeff Bezos, vai pagar a cidade de Roterdã, na Holanda, para remover uma ponte histórica para que seu super iate possa passar.



A ação será necessária pois o bilionário contratou uma empresa holandesa, a Oceano, para produzir sua embarcação de 127 metros de comprimento e 40 metros de altura, alta demais para passar abaixo da Ponte Koningshaven.

Conhecido como Y721, o navio será o maior de seu tipo no mundo, de acordo com a Boat International. Há rumores de que ele possui muitos recursos de luxo, como um "iate de apoio" que acompanha o barco e uma plataforma de pouso de helicóptero.

A fatura de remoção de parte da ponte será paga por Bezos por meio da própria Oceano, informação confirmada pelo prefeito da cidade a jornalistas locais. Segundo a biografia de Bezos, da agência Bloomberg, a empresa de construção naval teria laços com o bilionário.

Apenas a parte central da ponte da cidade, conhecida localmente como De Hef, seria temporariamente removida para permitir a passagem do barco.

A história tem causado polêmica, já que a ponte de aço, que passou por reformas de 2014 a 2017, tem uma longa história e foi reconhecida como um monumento nacional.

Segundo a agência AFP, a Prefeitura de Roterdã alega que a produção do iate gerou muitos empregos. "É a única rota para o mar", acrescentou um porta-voz do prefeito. A remoção da ponte levaria algumas semanas.

A cidade é vista como a "capital marítima da Europa" devido à fama do seu setor de construção naval.

A Forbes estima que o fundador da Amazon tenha uma fortuna de US$ 175 bilhões (cerca de R$ 924,7 bilhões) e atualmente o classifica como o terceiro mais rico do mundo. Bezos é dono do jornal Washington Post e da empresa espacial Blue Origin.