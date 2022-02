Bruno Ignacio Open Finance completa um ano e Febraban prevê tempo recorde de implementação

O Open Finance completou seu primeiro ano de implementação com 231 milhões de interações para o compartilhamento de dados . Em comunicado, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmou que a aplicação do sistema deve ocorrer em tempo recorde e com escopo maior do que o observado em outros países.

Esse sistema, traduzido de seu termo em inglês diretamente para “finanças abertas”, permite que seu histórico bancário seja consultado , caso você queira e autorize, por outras instituições para poder aproveitar produtos e serviços. Ou seja, ao migrar de um banco para o outro, seus registros de crédito podem ser aproveitados, em vez de iniciar uma relação do zero.

A implementação do Open Finance no Brasil ocorreu em quatro fases ao longo de seu primeiro ano. Segundo a Febrabran, o processo foi marcado “pela ausência de problemas estruturais ou impasse com questões legais”.

O Open Finance em 2022

Agora em 2022, o desafio deverá ser consolidar sua total implantação e estabilização para que novos produtos e serviços financeiros sejam criados e oferecidos aos clientes de instituições bancárias. Ao longo de seu primeiro ano de implementação, foram registradas 231,1 milhões de chamadas bem-sucedidas entre os participantes do sistema para o compartilhamento de dados.

Para Isaac Sidney, presidente da Febrabran, ainda existem desafios, mas o Open Finance segue avançando em rapidamente no Brasil:

“O Open Finance está no centro dos trabalhos técnicos da Febrabran e apresenta desafios enormes, principalmente com relação ao cronograma proposto. O setor bancário está contribuindo proativamente com a implantação do projeto no Brasil em um tempo recorde de implementação e com escopo maior do que o observado em outros países.”

Considerado a evolução do Open Banking , o Open Finance funciona no Brasil sob regulação e fiscalização do Banco Central. Esse sistema trabalha por meio de APIs (interfaces de programação de aplicações), que fazem a conexão entre as instituições financeiras participantes e permitem a troca de informações entre elas de uma maneira padronizada. Vale lembrar que toda a operação é realizada somente com o consentimento e autorização do cliente.

A expectativa da federação com a implantação completa do Open Finance é positiva. A entidade e o setor bancário afirmam seguir engajados com a iniciativa, o que deverá trazer mais conveniência para clientes e melhores ofertas de produtos e serviços para o mercado.

