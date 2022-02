Reprodução: ACidade ON Obra do metrô desaba em São Paulo e interdita marginal Tietê

O desastre na obra de metrô em São Paulo que fez com que um pedaço da Marginal Tietê desmoronasse na manhã desta terça-feira (1) também provocou estragos na Bolsa de Valores de Madrid, onde está listada a construtora espanhola Acciona, responsável pela obra, que perdeu cerca de R$ 1,5 bilhão em valor de mercado.



A companhia fechou com queda de 3% no pregão de ontem, o pior resultado em três meses.

Antes do acidente, os papéis subiam, mas no momento do acidente chegaram a cair 6%.

A Acciona vale agora R$ 48,5 bilhões na Bolsa de Madri.

Desastre

Um acidente em uma obra do metrô da Linha 6-Laranja na capital paulista fez com que um pedaço da Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade, desmoronasse na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois funcionários que tiveram contato com a água que jorrou do acidente foram socorridos.

Imagens mostram que uma cratera se abriu ao lado da pista local da Marginal, além da água que escoa por baixo da via. Veja o vídeo .