Pixabay IPVA

Motoristas que não pagaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de São Paulo em 2022 em janeiro poderão pagar a partir desta terça-feira (1º) com desconto de 5%. No mês passado o desconto para pagamentos à vista era de 9%.



Além disso, quem decidiu parcelar o tributo em até cinco vezes, paga a primeira parcela neste mês de fevereiro. O prazo para os carros com placas final 1 termina no dia 10, mesmo prazo final para quem pagar à vista.

No dia 11 de fevereiro, o prazo é para os carros com placa final 2. Já no dia 12 de fevereiro, é praz para os carros com placa final 3 e assim por diante. Veja o calendário.

Para pagar o tributo, basta ir até uma agência bancária, um terminal de autoatendimento ou acessar o internet banking. Também é possível fazer o pagamento em casas lotéricas ou em sites de empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda. Nessas empresas, é possível pagar o IPVA com cartão de crédito, mas elas cobram juros para parcelar com cartão.

Quem não pagar até o vencimento sofre com multa de 0,33% por dia de atraso. Passados 60 dias, o percentual da multa é fixado em 20% sobre o valor do tributo. A multa pode chegar a 40% do valor do veículo ou até apreensão do mesmo, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).