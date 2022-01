shutterstock Prefeitura de São Paulo abre mais de 200 vagas para pessoas trans

A prefeitura de São Paulo abriu hoje (31) processo seletivo em que oferece mais de 200 vagas de emprego para homens e mulheres trans e travestis.

Para participar da seleção, basta comparecer ao Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), localizado na avenida Rio Branco, 252, das 8h às 17h, com carteira de trabalho, RG e CPF.

"O Contrata SP – Transcidadania é uma oportunidade de ampliar a inserção do público trans e de travestis no mercado de trabalho. A diversidade já é realidade em muitas empresas, e contamos com banco de talentos que pode atender a essa demanda", disse a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

Do total de vagas disponibilizadas, 72 são para operador de telemarketing, com salários entre R$ 600 (para estágio) e R$ 1.578. Também estão abertos postos para assistente fiscal, com salário de R$ 2.228 e exigência de ensino superior.