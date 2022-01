Thinkstock/getty Financiamento de imóveis cresceu 65% em 2021

Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) mostram o aquecimento do mercado imobiliário em 2021 se comparado ao ano anterior. Segundo o levantamento, financiamentos de imóveis cresceram 65% no ano passado, atingindo R$205,4 bilhões, número recorde já registrado pela associação.

De acordo com a Abecip, 866,3 mil unidades foram financiadas em 2021. O número é mais que o dobro registrado no ano anterior.

O mês de dezembro foi o pior em números de unidades fechadas desde março de 2021. Na época, 65 mil imóveis foram vendidos, crescimento de 16% em relação ao mesmo período de 2020, mas queda de 3,6% em relação a novembro.

Especialistas creditam a baixa taxa de juros, além do uso do FGTS, para a compra de imóveis. Entretanto, o estudo aponta possível desaceleração em financiamento de imóveis nos próximos meses. Em dezembro, por exemplo, a Abecip registrou R$16,7 bilhões em financiamentos, menor valor registrado desde abril de 2021. O último mês em que a quantidade de imóveis financiados superou a casa R$20 bilhões foi em agosto.

A redução no interesse por financiamentos acontece em meio a alta na taxa básica de juros (Selic), que atingiu 9,25% no fim do ano passado.