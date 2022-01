Diogo Moreira/Divulgação Aniversário de São Paulo: confira o que abre e o que fecha amanhã (25)

Nesta terça-feira, 25 de janeiro, a cidade de São Paulo comemora 468 anos de existência. Mas quem espera um feriado pode se decepcionar: o governador João Doria (PSDB) assinou um decreto no último dia 21 que marca a data como ponto facultativo. Isso porque o falecido prefeito Bruno Covas antecipou esse e outros recessos em março do ano passado, como medida preventiva à pandemia.



Para se programar, confira o que abre e o que fecha no aniversário de São Paulo



Rodízio

O rodízio de veículos na capital está suspenso na segunda (24) e na terça (25). Ele continua valendo apenas para caminhões e outros veículos de grande porte. Na quarta-feira (26), motoristas com placas finais 5 e 6 devem ficar alertas, pois a regra volta a valer normalmente.

Ônibus, metrô, CPTM e EMTU

A circulação dos ônibus no dia 25 de janeiro será reduzida e igual à de um sábado.

Os postos de venda e de atendimento da SPTrans nos terminais funcionam normalmente, das 6h às 22h, com exceção das lojas Augusta, Jabaquara, Santana e Posto Central.

O metrô, por sua vez, vai operar em horário equivalente ao de domingo, como ocorre normalmente nos feriados, entre as 4h40 e a meia noite.

Todas as linhas da CPTM vão funcionar das 4h à meia noite, com escala de sábado. A companhia informou que pode aumentar a frota, caso haja necessidade.

Já as linhas intermunicipais da EMTU com destino à capital vão circular normalmente.

Os passageiros podem adquirir suas passagens pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou pelo WhatsApp (11) 3888-2200. Também é possível comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento dentro das estações.

Poupamento

As unidades do Poupatempo na capital paulista estarão abertas para atendimento presencial no aniversário de São Paulo. Para isso, é necessário agendamento prévio por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br , do aplicativo Poupatempo Digital ou dos totens de autoatendimento.

Correios

As agências dos Correios seguirão com expediente normal nesta terça.

Agências bancárias

As agências bancárias também funcionarão no dia 25 de janeiro. Contas com vencimento para esta data deverão ser pagas normalmente.

Agências do INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) funcionarão em horário normal. Para atendimento presencial, é necessário agendar um horário pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Saúde e vacinação contra Covid



Estarão abertos:

Hospitais e prontos-socorros; Hospitais Dia 24h; Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h; Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção; Samu 192.

Atenderão normalmente:

Ambulatórios de Especialidade (AEs); Hospitais Dia; AMA Especialidades; As AMAs 12h estarão abertas até as 22h; Já as AMAs/UBSs Integradas funcionarão, das 7h às 19h, inclusive para a vacinação contra a Covid-19; Caps III que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas, sem abertura ao público.

Estarão fechados:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs); Caps II; Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos); Centros Especializados em Reabilitação (Cers); As unidades da rede municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids.

A vacinação contra a Covid-19 segue na capital nas UBSs/AMASs Integradas, das 8h às 19h.

Os hospitais estaduais também manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos. Apenas os Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte), o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) e os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) estarão fechados.

Os atendimentos serão mantidos nas Farmácias do Maria Zélia, Hospital das Clínicas, Geraldo Bourroul e Vila Mariana. As demais unidades, Várzea do Carmo, Heliópolis, Instituto Dante Pazzanese e Instituto de Infectologia Emílio Ribas, estarão fechadas na terça.

Shoppings centers

Os shoppings funcionarão normalmente no aniversário de São Paulo, das 10h às 22h.