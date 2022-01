Fernanda Capelli Santander abre agências neste sábado (22) para renegociação de dívidas

Neste sábado (22), mais de 3 mil agências do Santander estarão de portas abertas para que os clientes possam renegociar suas dívidas. Entre às 10 e às 14 horas, o banco realiza a campanha "Desendivida Santander" e oferece condições especiais para os inadimplentes. São elas:

Para pessoas físicas

Quem está com dívidas atrasadas poderá renegociá-las com desconto de até 93%. Também será possível unificar todas as dívidas em uma única parcela e começar a pagar em até 60 dias.



O Santander também oferecerá aos clientes a opção de "pular" até duas parcelas de seu empréstimo ou financiamento. Além disso, permitirá renegociar o financiamento com o prazo de até 90 dias para começar a pagar.

Clientes com imóveis ou veículos quitados poderão contratar crédito com taxa de 0,95% e 1,43% ao mês, respectivamente, e também pagar em até 60 dias.

Aqueles que estão no vermelho também terão a possibilidade de contratar crédito especial e crédito consignado com até 60 dias para começar a pagar.

Para empresas

Pessoas jurídicas poderão renegociar suas dívidas, unificá-las em uma única parcela ou ainda contratar capital de giro e começar a pagar em até 60 dias.

Também será possível escolher receber em até um dia útil os valores das vendas feitas com cartão e antecipar os das vendas feitas com cheques pré-datados ou duplicatas.

Quem precisar de limite extra poderá contratar conta garantida e pagar apenas o que utilizar.

Desendivida Santander

Para divulgar o lançamento da campanha "Desendivida Santander", o banco apostou em três vencedores do BBB (Big Brother Brasil) que acabaram perdendo todo o dinheiro do prêmio: Rodrigo Cowboy (BBB 2), Dhomini Ferreira (BBB 3) e Max Porto (BBB 9).

Rodrigo e Dhomini faturaram R$ 500 mil cada um com a vitória no programa. Max, por sua vez, levou para casa R$ 1 milhão. Eles estrelam vídeos diferentes e convidam os endividados a quitarem suas dívidas junto ao Santander.

"O acaso mudou a minha vida, mas hoje nem casa eu tenho. Ganhei dinheiro, mas perdi tudo tentando fazer negócio. Quando as contas não fecham, o pessoal fica sabendo, e muitas portas também se fecham", comenta o vencedor da segunda edição do reality.

"Ganhei R$ 500 mil em um reality show 19 anos atrás e perdi tudo em alguns empreendimentos que deram errado. Quer realidade mais brasileira do que essa?", diz o ex de Sabrina Sato no comercial.

Max, por sua vez, afirma: "Muita gente sabe como eu ganhei R$ 1 milhão, mas nem todo mundo sabe como eu deixei de ter esse 1 milhão. Decisões erradas, falta de orientação... Torrei boa parte dessa grana achando que estava fazendo o certo".