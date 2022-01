Fernanda Capelli Em fevereiro, se os dias de calor se firmarem, a conta de luz, que já não está barata, pode vir ainda mais alta

Na semana em que os termômetros chegaram a 40 graus no Rio de Janeiro, com sensação térmica de mais de 50ºC, torna-se inviável estudar, trabalhar ou praticar qualquer outra atividade sem ventiladores por perto ou um ar-condicionado ligado. Muito além do conforto, esses itens no verão são uma necessidade com impacto no bolso.

Em fevereiro, se os dias de calor se firmarem, a conta de luz, que já não está barata, pode vir ainda mais alta.

De acordo com a Light, tomando como base a utilização de somente um ar-condicionado de 9.000 BTU (tipo janela), durante o período de oito horas por dia, o consumo do equipamento, no mês, pode equivaler a 50,69% da residência.



Um outro levantamento feito pela Enel revela que apenas o uso de um ar-condicionado tipo split de 10.001 a 15.000 BTU/h, durante oito horas diárias, pode representar uma despesa de R$ 211,93 ao final do mês.

Para aumentar a eficiência do aparelho, é recomendado evitar a entrada de sol no ambiente refrigerado e que a instalação seja em local com boa circulação de ar; manter a temperatura para em torno de 23°C, já que temperaturas mais baixas podem não ser alcançadas e fazer o aparelho trabalhar o tempo todo em potência máxima; e sempre ter limpos os filtros de ar.

Leia Também

Como economizar

Até abril, vigora no Brasil a bandeira da escassez hídrica, ou seja, a cada 100 kWh utilizados, os consumidores pagam uma taxa extra de R$14,20. Além disso, este ano, tanto a Light quanto a Enel passam pelo processo de revisão tarifária — processo em que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autoriza aumento da cobrança. No caso da Light, a proposta inicial é de uma majoração de quase 18% nas contas de consumidores residenciais.

Para não tomar um susto com as próximas faturas, a solução é mudar hábitos de consumo.

O responsável por Faturamento da Enel Distribuição Rio, Luis Felipe Diniz, explica que, para economizar energia, os clientes devem adotar medidas para compensar o maior uso do ar-condicionado.

"Medidas simples, como diminuir a temperatura do chuveiro, evitar usar o micro-ondas para descongelar alimentos e abrir a geladeira com menor frequência, podem impactar significativamente no valor da conta. Também é importante verificar as instalações internas da residência periodicamente, pois instalações antigas, com fios velhos ou muitas emendas, causam desperdício de energia e podem até causar incêndios", sugere.

Na prática

Dê preferência para lâmpadas LED; elas consomem menos e duram até dez vezes mais.

Na hora de comprar um eletrodoméstico, verifique se ele possui o Selo Procel de Economia de Energia classe A, que são os campeões da economia.

Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada com o uso de T’s, pois isso pode provocar aquecimento nos fios, causando desperdício de energia e até mesmo acidentes graves.

Desligue o ventilador e/ou umidificador sempre que deixar de usar o ambiente.

Desligue a TV, rádios e vídeo games quando ninguém estiver usando. O modo stand by (aparelho ligado na tomada) indica que ele está consumindo o mínimo possível de energia para mantê-lo em condições de acionamento rápido.

Geladeiras, freezers, adegas e cervejeiras:

Faça revisões periódicas, com profissionais capacitados, das borrachas de isolamento das portas e sensores de temperatura, para evitar consumo excessivo.

Evite abrir os equipamentos com frequência, pois o ar quente exige mais energia para resfriar e atingir novamente a temperatura ajustada.

Colocar alimentos quentes dentro da geladeira pode aumentar o consumo de energia.

Não utilize a parte de trás para secar objetos.

Mantenha as saídas de ar do congelador desobstruídas;

Não forre as prateleiras, isso dificulta a circulação interna do ar.

Instale o aparelho em um local bem ventilado, longe do fogão, aquecedor e áreas expostas ao sol.

Chuveiro elétrico:

Feche a torneira para se ensaboar.

Tome banhos rápidos e, se possível, com a chave de temperatura na posição "verão", o que pode reduzir o consumo em até 30%.

Compre sempre chuveiros de menor potência (2 a 6 kW), que são eficientes e consomem menos.

Limpe com frequência os orifícios de saída de água. Se não estiverem limpos, haverá menos água e o chuveiro terá que ficar mais tempo ligado.

Ferro de passar roupa

Junte grande quantidade de roupas e passe/lave de uma só vez.

O ferro de passar é um dos produtos que mais consome energia elétrica.