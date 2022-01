Reprodução: iG Minas Gerais Secretários e diretor deixaram pasta para assumir cargos no governo, Legislativo e empresa privada

O Ministério da Economia teve novas baixas nesta quarta-feira (19), com a publicação no Diário Oficial da União (DOU) da exoneração, a pedido, de dois secretários e de um diretor.

Deixam seus cargos Cristiano Rocha Heckert, que comandava a Secretaria de Gestão, vinculado à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital; Gustavo José de Guimarães e Souza, que estava à frente da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, subordinada à a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento e Mauro Sérgio Bogea Soares, que era Diretor de Programa da Receita Federal.

As saídas desta quarta-feira, no entanto, não foram motivadas por insatisfações sobre a gestão da política econômica, de acordo com integrantes do Ministério da Economia. Além de serem cargos intermediários, eles saem para outros cargos no governo ou para a iniciativa privada.

O Ministério da Economia informou que Heckert deixou o cargo para assumir como diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe). Guimarães ocupará uma função no Legislativo e já tem um substituto definido: Fernando Sertã Meressi, que atuava como subsecretário de planejamento governamental.

Desde o início do governo, o Ministério da Economia já teve ao menos 14 baixas nos principais cargos, como secretários especiais e presidentes de bancos públicos.