Crédito imobiliário cresceu 21% em 2021, chegando a R$ 140,6 bilhões

A Caixa anunciou nesta quarta-feira (19) que a concessão de crédito imobiliário em 2021 foi de R$ 140,6 bilhões, 21% acima do registrado no ano anterior.

Esses recursos financiaram em torno de 616 mil unidades habitacionais. Segundo a instituição, esse é o maior volume de crédito imobiliário concedido em um ano na série histórica. Em 2020, foram R$ 116 bilhões emprestados.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que um balanço mais sólido do banco permitiu os financiamentos em volume recorde. "Essa consequência vem por um balanço muito sólido, é muito importante mostrar a força, a consequência de um balanço sólido e isso significa mais crédito imobiliário", disse Guimarães.

Dos R$ 140,6 bilhões, mais da metade são de recursos da Caixa e do SBPE, somando R$ 82,8 bilhões. Já os recursos do FGTS representam os outros R$ 57,8 bilhões.

Na apresentação do resultado, Guimarães disse que a expectativa é de crescimento de 10% no crédito imobiliário em 2022 mesmo com a alta nos juros. Durante 2021, o Banco Central (BC) elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 2% para 9,25%.

De acordo com Guimarães, a Caixa já reajustou os preços dos financiamentos há "dois ou três meses" acompanhando a alta na taxa de juros de médio prazo. "Não estamos imaginando um aumento na taxa de juros imobiliário, isso já aconteceu e significa que acreditamos sim que é um bom momento para se comprar", afirmou.