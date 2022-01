Divulgação Casa do Freddy Krueger é vendida por R$ 15 milhões

A casa do filme "Nightmare on Elm Street", do Freddy Krueger, foi vendida em leilão por US$ 2.8 milhões, na cotação atual ultrapassa a casa dos R$ 15 milhões. A casa onde se passa o filme do invasor de sonhos fica em Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi comprada em 2013 por US$ 2,1 milhões (R$ 12 milhões) pela diretora do filme "As Golpistas", Lorene Scafaria.

A residência tem três quartos e dois andares. "É muito divertido vender esta casa ao mercado durante uma histórica escassez de estoque de imóveis", disse a corretora Learka Bosnak à MarketWatch.

A listagem dizia que a casa aterrorizada por Freddy Krueger teve seu interior redesenhado em meados dos anos 2000, antes de ser vendida em 2013

"Os compradores estão cansados. Eles estão procurando uma casa ótima, com quartos e banheiros privativos suficientes e espaço para trabalhar em casa. E aqui está, e é linda, e está pronta para comprar, e tem isso história do cinema incrivelmente divertida."

Veja

Freddy Krueger's house and the house used in Halloween 😁 pic.twitter.com/Sh9dfoEPrg — kate (@KateTheGreat266) June 21, 2015