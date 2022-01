Reprodução Twitter Victor Blackwell CNN Maya Angelou

A moeda de 25 centavos norte-americana, conhecida como "quarter" terá a efígie da poeta e ativista afro-americana Maya Angelou. Esta é a primeira vez que uma mulher negra estampará uma moeda nos Estados Unidos. A informação é da AFP.



A moeda é a que mais circula no país e só teve duas representações desde 1932: a série de 50 moedas representativas de cada estado, na década de 2000, e a série de parques nacionais, entre 2010 e 2021.

A Casa da Moeda americana já cunhou os primeiros exemplares que foram exibidos pelo Departamento do Tesouro. Nas cidades de Filadélfia e Denver as "quarters" estão sendo cunhadas em grandes volumes para uso diário.

A iniciativa foi da congressista democrata Barbara Lee que elaborou o projeto de lei em 2020.

A moeda será a primeira da série "Prominent American Women" ("mulheres americanas proeminentes", em tradução livre) que pretende homenagear diversas mulheres proeminentes do país.

Leia Também

Entre elas estão Sally Ride, astronauta e física; Wilma Mankiller, primeira nativa americana líder da Nação Cherokee; Nina Otero-Warren, política e ativista latina; e Anna May Wong, atriz aclamada como a primeira estrela de ascendência asiática.



Quem foi Maya Angelou

Maya Angelou, pseudónimo de Marguerite Ann Johnson, foi estuprada aos 8 anos e desenvolveu mudez seletiva. Aos 15 se tornou a primeira mulher negra motorista de ônibus em São Francisco e tornou-se mãe solteira numa época em que isso não era comum.

Em anos posteriores, ela se tornou a primeira mulher negra a ser roteirista e diretora em Hollywood. Na década de 1950 — quando assumiu o pseudônimo "Maya Angelou" — se afirmou como atriz, cantora e dançarina em várias montagens teatrais que percorreram o país, tais como Porgy and Bess, Calypso Heatwave, The Blacks e Cabaret for Freedom.

Nos anos 60 tornou-se amiga de Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Angelou morreu na manhã de 28 de maio de 2014 aos 86 anos. Ela foi achada por sua enfermeira. Embora Angelou tinha sido relatada com saúde debilitada e tinha cancelado suas aparições agendadas