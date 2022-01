Gabriel Araújo Latam e Azul foram notificadas pelo Procon-SP após cancelamento de voos

O Procon-SP notificou as companhias aéreas Azul, Gol e Latam pedindo explicações sobre os cancelamentios de voos ocorridos nos últimos dias por causa do aumento dos casos de covid e influenza nas tripulações. As empresas têm até a próxima quarta-feira para informar sobre o número de voos cancelados, passageiros afetados e previsão para os próximos 15 dias.

Além disso, o órgão de defesa do consumidor quer saber qual o plano de contingência dessas empresas para minimizar os danos sofridos pelos consumidores.

Segundo o Procon-SP, as aéreas também terão que explicar como e com qual antecedência os consumidores estão sendo informados, qual a opção dos passageiros - se reacomodação ou reembolso.

Segundo o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, mesmo não sendo responsável pelos cancelamentos, as empresas aéreas têm o dever de devolver o dinheiro ao consumidor ou, se ele rpeferir, remarcar a data de voo sem qualquer custo adicional.

Em relação à tripulação, o Procon-SP quer saber o número de funcionários com covid e influenza, se foi exigida vacinação e se existe testagem contínua de funcionários.

Nos últimos dias, mais de 200 voos já foram cancelados, nacionais e internacionais, devido ao aumento de casos entre a tripulação.