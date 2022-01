Agência O Globo Magalu abre liquidação em lojas físicas com descontos de até 80%

Passa a valer a partir desta sexta-feira (7) o saldão de queima de estoque da Magazine Luiza nas lojas físicas. O evento provocou filas nas portas de algumas lojas pelo Brasil com consumidores de olho nos descontos de até 80%, informa a Folha de São Paulo.



Outras varejistas como Americanas e Tok&Stok também planejam saldão nesta semana. A Casas Bahia realiza até sábado (8) liquidação com descontos de até 70% em suas lojas, site e aplicativo.

A primeira sexta-feira do ano é conhecida como "Liquidação Fantástica" do Magazine Luiza e teve restrição de público nos últimos anos por conta da pandemia do novo coronavírus.

A retomada do evento, com entrada gradual do público e aplicação de álcool gel, foi possibilitada pelo avanço da vacinação no país, relata a empresa à Folha.

A rede oferece desconto de até 80% em cerca de 25 mil itens até este domingo (9). Segundo a loja, os preços de alguns produtos, como aparelhos de TV, estão ainda melhores do que na Black Friday.