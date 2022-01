Reprodução The Mirror Pagamento em moedas

Andreas Flaten, mecânico de 26 anos, de Fayetteville, Geórgia, EUA, recebeu seu último pagamento em dezenas de milhares de moedas cobertas de óleo de carro com uma mensagem ofensiva do seu ex-chefe no topo de tudo. O montante foi despejado na sua garagem e o jovem decidiu abrir um processo contra o empregador.

As 91.500 moedas gordurosas pesavam 227 kg e totalizavam 915 dólares, 5.213 reais.

A fúria do empregador se deu porque o mecânico contestava atraso nos seus vencimentos. Após portar nas redes sociais, a história do jovem viralizou, conta o jornal The Mirror.

O Departamento do Trabalho norte-americano entrou com uma queixa federal contra a OK Walker Autoworks e seu proprietário, Miles Walker por "violar as leis de proibição de retaliação e horas extras".

Leia Também

Flaten pode conseguir uma indenização de 36 mil dólares, cerca de 105 mil reais pela atitude de Walker, que também é acusado de difamar o ex-funcionário no site da mecânica.