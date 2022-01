Ricardo Syozi Como cancelar o saque aniversário do FGTS após ter feito adesão

A Caixa permite que os usuários façam uso de diversas opções para receber o valor do FGTS, como o Saque Adesão e o Saque Aniversário. Dessa forma, tudo depende das necessidades e interesses da pessoa. Porém, de vez em quando, pode ser que surja uma necessidade de desistir do que já foi definido. Saiba como cancelar o Saque Aniversário do FGTS depois que já realizou a adesão.

Não se esqueça de seu login e senha para começar os procedimentos! Abra o app Faça login no aplicativo do FGTS e clique na opção "Saque Aniversário" para começar a cancelar; Leia as cláusulas O contrato vai surgir. Leia atentamente todas as cláusulas e quando estiver consciente de tudo, clique em "Continuar"; Altere Dentro das opções do Saque Aniversário, clique em "Alterar sistemática saque FGTS"; Confirme O aplicativo vai pedir uma confirmação para permitir que você possa cancelar o Saque Aniversário depois da adesão. Clique em "Sim" na caixa; Acompanhe Pronto! Você conseguiu cancelar o Saque Aniversário do FGTS. Você pode acompanhar o histórico pelo próprio aplicativo.

O modelo de Saque Aniversário do FGTS permite que o usuário faça a retirada de parte do saldo da conta do FGTS. Isso pode ocorrer todos os anos, no mês de aniversário da pessoa. No site oficial da Caixa, é possível simular os valores que poderiam ser sacados. Dessa forma, é mais fácil entender e planejar o uso ou não do serviço.

Confira abaixo algumas perguntas e respostas relacionadas a como cancelar o Saque Aniversário do FGTS.

Em quanto tempo depois do cancelamento tenho direito ao Saque Rescisão? Durante o período de 25 meses após o pedido do cancelamento, o usuário ainda recebe os valores do Saque Aniversário. Dessa forma, se quiser retornar para o Saque Rescisão, é possível entrar com o pedido a qualquer momento, porém a alteração surtirá efeito no 1º dia do 25º mês da solicitação. Durante o período de migração, é possível usar o valor do FGTS para outras movimentações?

Sim, é permitida a movimentação da conta do FGTS nas hipóteses previstas em Lei. Posso solicitar o saque de forma digital? Sim. O usuário precisa acessar o app do FGTS e fazer a solicitação indicando uma conta de sua titularidade. Vale ressaltar que qualquer banco é aceito pelo serviço.

Você acha mais interessante cancelar o Saque Aniversário ou usá-lo ao invés dos outros modelos do FGTS? Deixe a sua opinião!