Bruno Gall De Blasi 99 lança serviço de mototáxi com promessa de viagens até 30% mais baratas

A 99 anunciou a estreia do 99Moto nesta quinta-feira (6). O serviço, que oferece viagens de motos em vez de carro, é uma alternativa mais econômica e promete corridas até 30% mais baratas, de acordo com a companhia. A novidade estará disponível em nove cidades brasileiras e chegará a mais regiões ao longo do ano.

A solução é uma alternativa para oferecer economia e mais acesso aos usuários. A 99 informa que a alternativa foi pensada para quem foi impactado pela crise econômica, altas constantes nos combustíveis e pela inflação. "Por ser menor e ocupar menos espaço, a moto permite maior flexibilidade de acesso a regiões menos estruturadas, um cenário bastante comum em diversas cidades do país", afirmaram.

As corridas até 30% mais baratas para os passageiros entram na lista dos principais atrativos do 99Moto. Parte dessa economia se concentra no baixo custo de compra do veículo e no menor consumo de combustível. Afinal, segundo a companhia, um litro de gasolina é capaz de fazer trajetos de até 50 km.

Serviço de mototáxi da 99 requer o uso de capacete

O uso do capacete é obrigatório. Mas, devido à pandemia, "a recomendação é que os passageiros utilizem o equipamento próprio". O uso de máscara também é exigido. A plataforma ainda tem monitoramento em tempo real via GPS, gravação de áudio, compartilhamento de rotas e um botão para ligar para a polícia.

Para usar o serviço, o passageiro precisa ter a partir de 18 anos. Já os motociclistas precisam ter 19 anos ou mais, carteira de habilitação definitiva com a observação "Exerce Atividade Remunerada" (EAR) e cumprir os requisitos legais para a atividade. "Promocionalmente, para o lançamento da nova categoria, a 99 cobrará apenas uma taxa de 0,99% sobre o valor total das corridas nos primeiros meses", afirmaram.

Os entregadores parceiros que atuam pela 99Food também podem utilizar a nova modalidade. Para isso, é preciso baixar o app para motoristas parceiros e começar a oferecer viagens via 99Moto. O serviço chegará às seguintes cidades na próxima terça-feira (11): Aracaju (SE), Campo Grande (MS), Feira de Santana (BA), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Recife (PE), Sorocaba (SP), Sobral (CE) e Teresina (PI).

