Os shoppings no Rio vão começar a temporada de liquidações, e algumas lojas prometem descontos de até 70% em seus produtos. No Américas Shopping, no Center Shopping, no Via Brasil Shopping e no West Shopping, por exemplo, o período de promoções vai de 6 a 10 de janeiro. Nesses dias, as lojas darão abatimentos em itens de vestuário, calçados, móveis e utilidades, entre outros.

Durante a campanha, todas as lojas participantes estarão identificadas com a logomarca da Liquidação Mini Preços. Algumas colocarão em destaque os produtos em oferta, para indicar aos clientes as melhores alternativas de compra.

"O objetivo dessa grande liquidação é estimular o consumo através de preços muito atrativos. Os clientes poderão aproveitar para adquirir produtos que não compraram no período do Natal, e os lojistas poderão renovar o estoque para receber ainda mais itens da temporada de verão", explica Marcio Araújo, diretor de portfólio da Argo Administradora.

De 14 a 16 de janeiro, os shoppings da Aliansce Sonae realizarão o Saldão de Verão, com ofertas em diversos segmentos, como vestuário, perfumaria, decoração, eletrônicos e eletrodomésticos. Participarão da campanha Shopping Grande Rio, Passeio Shopping, Via Parque Shopping, Recreio Shopping, Bangu Shopping, Carioca Shopping, Caxias Shopping, São Gonçalo Shopping e Pátio Alcântara.

Nas lojas de colchões Ortobom, haverá um saldão em todas as unidades, no site e no aplicativo até o dia 30 de janeiro, com descontos de até 40%, frete grátis e parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.