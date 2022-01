Leandro Kovacs O que são BDRs? [Brazilian Depositary Receipts]

O objetivo principal é o estabelecimento de empresas estrangeiras no mercado de ativos latino americano. Veja abaixo, o que são BDRs , quais são suas vantagens e desvantagens para os investidores e empresas nessa modalidade de emissão de certificados.

É a sigla em inglês que representa Brazilian Depositary Receipts — ou recibos depositários brasileiros, em tradução direta. Os BDRs são certificados representativos de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil.

Ao estarem listadas no país, acontece o aumento da visibilidade das empresas e contribui para abrir caminho a futuras ofertas públicas, aquisições e consolidação do crescimento dos negócios estrangeiros no mercado latino americano.

Como funciona

São valores mobiliários emitidos no Brasil, que possuem como lastro ativos, geralmente ações, emitidos no Exterior. Para emissão do BDR, a companhia emissora dos valores mobiliários do exterior deve contratar no Brasil uma instituição depositária, a qual será responsável por emitir os BDRs negociáveis.

A instituição depositária no país é a tutora dos BDRs emitidos. Ela tem como responsabilidade garantir que os BDRs emitidos no Brasil, de fato, estejam lastreados (cobertos) nos valores emitidos no exterior.

Com isso, a instituição depositária mantém uma conta em um “custodiante” — algo como um observador — no exterior, onde garante-se a permanência dos depósitos e os respectivos valores mobiliários utilizados como lastro dos BDRs bloqueados.

A instituição depositária deve garantir que não haja qualquer diferença entre o saldo dos valores mobiliários no exterior e dos BDRs emitidos.

Os BDRs, após emitidos, podem ser negociados no mercado secundário através da plataforma da B3 de forma semelhante às ações. Um investidor, ao adquirir o BDR, indiretamente passa a deter ações da companhia com sede em outro país, sem a necessidade de abrir uma conta em uma corretora estrangeira e muito menos realizar os trâmites — com seus custos — de um investimento internacional.

As regras para BDRs patrocinados e não patrocinados sãos as mesmas explicadas nos trechos acima.

Vantagens de optar por BDRs

Ampliar e diversificar a base de acionistas;

Aumentar a visibilidade junto aos investidores, consumidores e clientes internacionais;

Ao atrair novos investidores, aumentar a liquidez geral das ações;

Ampliar a cobertura do analista para um país diferente daquele de sua base local original;

Alternativa adicional de financiamento;

As ações negociadas junto com outras de empresas internacionais semelhantes;

Igualdade de preços com pares globais por meio de requisitos de divulgação e relatórios reconhecidos internacionalmente;

Melhor avaliação internacional com empresas semelhantes;

Adição de uma moeda alternativa para fusões e aquisições;

Acesso facilitado aos valores mobiliários de companhias estrangeiras sem a necessidade de pagamento dos custos relacionados à remessa de recursos e manutenção de conta no exterior;

Possibilidade de elaboração de estratégias, diversificação de investimentos e arbitragem com ativos locais e estrangeiros;

Apesar do investidor ficar exposto às variações de preços de um ativo estrangeiro, as operações são realizadas no Brasil e a liquidação é feita em reais.

Desvantagem dos BDRs

Para obter o máximo de benefícios, o BDR deve ser patrocinado. É considerado patrocinado o programa de BDR feito por uma única instituição depositária, contratada pela própria companhia emissora dos valores mobiliários objeto do certificado.

Para obter os níveis de vantagem 1, 2 ou 3 é preciso adquirir o BDR da única instituição depositária brasileira, contratada para esse fim pela própria empresa estrangeira.

Concluindo

Pode parecer um pouco confuso no início, mas saber o que são BDRs e seus benefícios facilitará e muito o investimento em ativos e ações de empresas conhecidas internacionalmente.

De fato, a maior vantagem está em não precisar administrar a burocracia da contratação de uma corretora internacional e pagar taxas por envio de remessas financeiras ao exterior. Torna-se muito mais rápido e menos custoso fazer esse tipo de investimento.