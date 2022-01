Reprodução: iG Minas Gerais Saque deve ser feito em caixas eletrônicos, agências da Caixa ou lotéricas

Os trabalhadores que nasceram em dezembro têm até esta sexta-feira (31) para optar pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O saque dos valores devem ser feitos em até três meses, a contar a partir do mês de aniversário.

A parcela pode ser uma boa alternativa para pagar contas no começo de ano ou investir. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados. Quem opta pelo saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo se for demitido.

O acesso à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo empregador em caso de desligamento sem justa causa continua valendo, além da possibilidade de saque para compra da casa própria, aposentadoria ou doença grave.

Onde o valor pode ser retirado?

O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo da Caixa ou poderá ser sacado em caixas eletrônicos, agências da Caixa Econômica Federal ou lotéricas.

Quanto pode ser retirado?

O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:

Limite (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10.000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

É possível aderir à modalidade pelo aplicativo do FGTS ou pelo site. Veja aqui como fazer.